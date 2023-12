Tiirik olukorrast väljaspool pealinna: mängijateturul on väljakutsed

Tegevjuht Kristjan Tiiriku sõnul on sportlikud eesmärgid kõrgemad. "See ei ole lihtne, eks peame vaatama, kuidas klubid oma olemuselt toimivad ka. Meie oleme kogukonnaklubi ja tippjalgpalli osas meil nii suurt finantsvõimekust ei ole," lausus ta intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Aga me igapäevaselt töötame, et leida sinna tuge juurde ja meeskonda tugevdada, mida peaks toetama meie oma tugev noortesüsteem kvaliteetsete mängijatega. Ainult selliselt võiksime tabelis ülespoole tõusta."

Kahe hooaja vahel käib pikemate plaanide tegemine. "Eelmisel aastal oli meil juba visioon, aasta alguses oli tutvustav päev ja sellega oleme edasi läinud. Hetkel töötame uue aasta strateegiaga, mis loodetavasti saab detsembris paika.

"Kindlasti plaanime sarnaselt sellele aastale enne Premium liiga hooaja algust tutvustada: mis on plaanid ja mis tehtud. Selles suunas töö käib," ütles Tiirik ja lisas, et mõistagi pole kohalikke tippe meeskonnas hoida.

"Klubidele loodud toetusmehhanismid tõstavad konkurentsi. Fakt on ka see, et täna oleme füüsiliselt väljaspool Tallinnat vaid meie Pärnu ja Narva. Ka see seab päris suured väljakutsed mängijateturul."

"Lihtne ei ole, aga loomulikult meie eesmärk... Taijo [Teniste] ja Sander [Puri] on siia tagasi tulnud, ühel päeval võib-olla ka Tristan [Koskor] tagasi. Mängijad tulevad oma juurte juurde tagasi."