Itaalia mäesuusataja tegi võimsa nädalavahetuse, mehed istuvad käed rüpes

Laupäeval edestas Brignone slovakitar Petra Vlhovat ja ameeriklannat Mikaela Shiffrinit ning kerkis 33-aastaselt kõigi aegade vanimaks suurslaalomi võitjaks MK-sarja ajaloos. Pühapäeval lükkas ta tippmarki veel päeva võrra edasi.

Seejuures pühapäeval hoidis Brignone esimese laskumise järel alles kuuendat positsiooni, aga pärast teist laskumist ei suutnud viis järgmist mäesuusatajat temast ette jääda.

Brignone (2.11,95) edestas kahe laskumise summas šveitslannat Lara Gut-Behramit (+0,33) ja Shiffrinit (+0,39). Avalaskumise järel juhtinud Vlhova leppis prantslanna Clara Direzi (+0,45) järel viienda kohaga (+0,67).

Kogemused tulid itaallannale kasuks, sest sõitjad pidid toime tulema korraliku lumesajuga. "Teisel laskumisel oli väga keeruline," tunnistas võitja. "Üritasin kõik mängu panna, teadsin, et tingimused on väga rasked, sest me ei näinud, sadas lund ja oli tuuline."

"Aga tavaliselt olen ma nendes tingimustes hea. Mu vend ütles mulle enne teist laskumist, et okei - me oleme nendes tingimustes juba kuu aega treeninud."

Kui päev varem püstitas Brignone vanusega seotud rekordi, siis pühapäeval sai temast ühtlasi esimene itaallanna, kel kirjas 23 MK-etapivõitu. Seni jagas ta esikohta Sofia Goggiaga.

Mäesuusatamise maailma karika sarjas valitseb hetkel ebaharilik olukord, sest naistel on kirjas juba seitse sõitu, kuid meestel vaid üks. Erinevatel põhjustel on enamik planeeritud ettevõtmisi ära jäänud.

Lõppenud nädalavahetusel ei õnnestunud Beaver Creekis pidada kumbagi planeeritud kiirlaskumist ega üht ülisuurslaalomit. Ameerikas segasid sportlasi nii suur lumesadu kui ka tugev tuul.