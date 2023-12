Gällivare teatesõitudes üllatusi ei sündinud

Rootsi naiskond võitis 4x7,5 km pikkuse teatesõidu koosseisus Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson, Moa Ilar.

Teisena ületas finišijoone 13,5-sekundilise kaotusega Saksamaa (Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink, Victoria Carl) ja neist omakorda 14 sekundit hiljem lõpetas kolmandana USA (Jessie Diggins, Rosie Brennan, Sophia Laukli, Julia Kern).

