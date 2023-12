Eesti klubi Žalgirisele vastu ei saanud

Lisaks Mistrale oli ka vastasvõistkonna vormis üks Eesti koondise esindaja, kui nende väravasuud kaitses Darja Belokurova. Kuigi leedukad viskasid mängu kolm esimest väravat, siis Mistra rebis tagasi vastaste kandadele ning Jennifer Mednikova tõi 15. minutil tabloole seisuks 8:7. Siis aga haarasid ohjad enda kätte külalised, kes tegid poolaja lõpu osas 11:2 spurdi ja läks vaheajal 19:9 eduseisus.

Teise poolaja algus oli justkui väike déjà-vu esimesega, kui Žalgiris viskas esimesed väravad. Karmen Vaiksaare väravad ei lasknud vahet suuremaks ning 43. minutil tõi Laura Kärneri tabamus seisuks 17:28. Mängu lõpp kuulus siiski leedukatele ja nad võtsid lõpuks kindla 36:24 võidu.

Mistra resultatiivseim oli Laura Kärner seitsme tabamusega, kes valiti ühtlasi ka eestlaste mängu parimaks. "Peame kaitses kõvasti juurde panema ning parandama omavahelist suhtlust," võttis mängu lühidalt kokku Mistra pallur Susan Soikka.

Võitjate poolelt tabas kuuel korral Gabriele Vegelyte ning mängu parimaks mängijaks valiti eestlasest väravavaht Darja Belokurova. "Meie edu võtmeks oli täna see, et mängisime ühtse naiskonnana. Toetasime ja aitasime üksteist nii rünnakul kui kaitset. Kuigi kaitses oli väikseid probleeme, siis olen uhke meie esituse üle täna," lausus Belokurova.

Teistes laupäevastes mängudes võitis Soome klubi GrIFK lätlaste Dobelet ning põhjanaabrite Dicken alistas lõunanaabrite SK Latgolsi. Pühapäeval läheb Mistra vastamisi Latgolsiga ning Žalgiris kohtub GrIFK-iga. Dicken võitleb Dobelega.