Võrkpalli Balti liigas ristavad sarved Selver/TalTech ja Pärnu

Selver/TalTech hoiab liigas jätkuvalt liidripositsiooni, võidetud on kõik kaheksa mängu ja punkte on koos 24. Teisel kohal jätkab tabelis Tartu Bigbank 18 punkti ja kuue võidu ning kahe kaotusega. Kolmas on 14 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, neljas 13 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 11 punktiga Amber Volley, kuues 10 punktiga Pärnu, seitsmes 6 punktiga Jekabpilsi Luši ning kaheksas samuti 6 punktiga RTU Robežsardze/Jūrmala.

Selver/TalTechi senine hooaeg seab nad ka pühapäeval Pärnu Võrkpalliklubi vastu favoriidiseisusesse. Tallinna klubi tuleb pühapäevale vastu hea emotsiooni pealt, sest Aadu Luukase karikavõistlustel jõuti finaali tänu kuldsele geimile.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal teab, et pärast edukat karikavõistluste poolfinaali võis tekkida väike pingelangus. "Läheme kindlasti kolme punkti jahtima, aga teame, et see karikamäng võis tekitada teatud pingelanguse. Sellest peame suutma üle saada. Pärnu on väga jõuline meeskond ja peame nende servisurvele vastu saama. Usun, et neil on hammas verel ja tulevad üliagressiivselt peale. Meie peame pea külmana hoidma ja püüdma häid lahendusi leida," kommenteeris Toobal.

Pärnu juhendaja Toomas Jasmin seevastu tuleb mängule karikavõistluste poolfinaalseeria kaotuse pealt. "Pärast poolifinaali ühe päeva kudesime ja siis läks töö edasi, mis siin ikka nutta. Plaan on pühapäeval mängida igal juhul hingestatumat mängu, kui viimati Tartu vastu, seda ma ootan eelkõige. Et Selverile vastu saada, on vaja head servi lüüa ja ise serv kätte saada, neil on kindlasti hea tunne ja lisaks ka kodusaali eelis," ütles Jasmin.

Tartu Bigbank kohtub laupäeval kell 18 võõrsil RTU Robežsardze/Jurmalaga ning pühapäeval kell 15 Gargždai Amber Volleyga.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg loodab raskele reisile vaatamata lõunanaabrite juures punktilisa teenida. "Meid on ootamas selle hooaja kõige keerulisem reis, logistilises plaanis – kahel päeval tuleb mitmetunnise bussireisi järel saali astuda. Üheltpoolt pole meil nädalavahetuse mängudes suurt survet võita, loodan, et mängu kulg annab võimaluse veidikenegi koosseisuga katsetusi teha. Samas läheme sinna ikkagi eesmärgiga võimalikult palju punkte juurde saada. Olen tegelikult saanud tihedas graafikus põhimeestele ka viimastes mängudes puhkust anda ja praegu tundub vähemalt trenni põhjal meie seis päris tip-top," sõnas Rikberg.

Võru Barrus Võrkpalliklubi kohtub laupäeval kell 17 Leedus sealse Amber Volleyga ning pühapäeval kell 18 RTU-ga.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp sõidab Leetu ja Lätti võitude järele. Barrusel tuli viimati karikavõistluste poolfinaalis vastu võtta ülinapp kaotus Selver/TalTechilt, ent elu läheb edasi, ütleb juhendaja. "Tegime täna trenni ja usun ja loodan, et kõik on homseks sellest kaotusest üle saanud. Elu läheb edasi ja nüüd tuleb keskenduda liigale. Kodus suutsime mõlemat eesootavat vastast võita, aga väljas kindlasti nendega lihtne pole. Tahaksin kindlasti võita, aga nagu olen varemgi öelnud, meie jaoks siin liigas ühtegi lihtsat vastast pole ja peame olema valmis kõvaks lahinguks. Karikamängud olid ju tegelikult head ja võitluslikud ning loodan sealt positiivse kaasa võtta," lisas Lüütsepp.