Musgrave rikkus Gällivares norralaste kuuikvõidu

Kui veel poolel maal oli tšehh Michal Novak kolmandal ja austerlane Mika Vermeulen viiendal kohal, said Norra mehed lõpuks ikkagi nelikvõidu, seda veel olukorras, kus Johannes Hösflot Kläbo stardis ei olnud.

Esikoht läks Paal Goldbergile, kes edestas Harald Östberg Amundseni 4,2 ja Iver Tildheim Anderseni 5,1 sekundiga. Esimesed seitse meest mahtusid 8,3 sekundi sisse: esikolmikule järgnes Simen Hegstad Krüger (+5,9), britt Andrew Musgrave (+6,4), Didrik Tönseth (+7,2) ja Jan Thomas Jenssen (+8,3). Ainsa eestlasena võistlustules olnud Alvar Johannes Alev kaotas 1.32,6 ja oli 50.

Norra mehed on võitnud kõik neli seni kavas olnud MK-starti, sealjuures on võit läinud neljale erinevale mehele ja Kläbo pole sel hooajal veel esikohta saavutanud. Eelmise nädala lõpus teatas hooaja eel koroonaviirusega nakatunud Kläbo, et teeb mõneks ajaks võistlemisest pausi ja naaseb rajale kas Östersundis või Trondheimis.