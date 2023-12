Laskumisi rallisõiduga võrrelnud Diggins lõpetas rootslannade võiduseeria

Olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri järel oli jäistes, ligi 20 külmakraadini ulatunud tingimustes teine Ebba Andersson (+23,1), kolmas Moa Ilar (+25,6) ning neljas Emma Ribom (+47,7). Esimese kuue sekka mahtusid veel Delphine Claudel (+50,6) ning Rosie Brennan ja Lotta Udnes Wang (mõlemad +52,0).

Soomlannad Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski esimese 20 sekka ei mahtunud, hea võistluse tegi 45-aastane Riitta-Liisa Roponen, kes sai 35. koha ning edestas näiteks U-23 vanuseklassi maailmameistrit ja MM-hõbedat Lisa Lohmanni.

"Armastan seda rada, see on väga põnev: tunnen end laskumistel nagu rallisõitja. Kogu aeg pead mõtlema, kogu aeg pead kurvides õige raja leidma. Sõitsin paar korda isegi välja. See on põnev," kiitis Diggins Gällivare rada.

Eelmisel nädalal Rukal toimunud hooaja avaetapil võitsid rootslannad kõik kolm sõidetud distantsi, Diggins oli ühe korra teine ning Brennan teine ja kolmas. Pärast Gällivare etappi läheb kollane liidrisärk Digginsi (347 punkti) selga, talle järgneb 330 punkti kogunud Brennan ning siis neli rootslannat.