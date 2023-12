Suure edu maha mänginud O'Sullivan jõudis põnevuslahingu järel poolfinaali

O'Sullivan alustas kohtumist karjääri 1267. century break'i tähistava 125-se seeriaga ning läks 4:1 juhtima, aga kaks viimast omavahelist matši seitsmekordsele maailmameistrile 0:6 kaotanud Zhou võitis neli freimi järjest ning läks ise 5:4 ette. O'Sullivan viigistas 77-se seeria toel ning snuukrilegendi viis poolfinaali 122-ne seeria.

"Tundsin oma mängu üle kohati piinlikkust. Olin pettunud, kui kehvasti ma mängisin: mul ei olnud mingit pinget peal. Olin kohutav. Tehniliselt olin omadega sassis," rääkis O'Sullivan võidu järel.

"Ronnie oli viimases freimis fantastiline, see on põhjus, miks ta on maailma esinumber. Ta mängis kaks viimast partiid perfektselt, aga võin ka oma mängu üle uhke olla," kommenteeris Zhou.

UK Championshipil juba 12. korda poolfinaali jõudnud 47-aastane O'Sullivan kohtub nelja parema seas Hossein Vafaeiga.