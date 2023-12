Viimsi tõi tagaliini täienduse

23-aastane ja 196 cm pikk tagamängija on viimased kaheksa aastat mänginud korvpalli suure lombi taga, kuid pikki aastaid esindanud ka erinevate vanuseklasside Eesti noortekoondiseid. 2015. aastal siirdus noormees õppima ja korvpalli mängima USA-sse, Charlotte'i Northside Christian Academysse (NCA). Sealt edasi mängis ta NCAA kõrgeimas divisjonis palliva Liberty ülikooli eest. NCAA teises divisjonis esindas ta hiljem ka Fresno Pacific Sunbirds meeskonda.

"Otsustasin poole hooaja pealt liituda Viimsi meeskonnaga ning teha järgmine samm oma profikarjääris. Soovin ise edasi areneda, meeskonda sisse elada ning anda omapoolne panus Viimsi eesmärkide teostumisse," ütles Maide.

Peatreener Valdo Lips on mõistagi elevil, et Viimsi tagaliin saab tugevat täiendust. "Pärast Roni vigastust on tagaliinis olnud kehadest puudu ja Marteni liitumisega saame rotatsiooni laiemaks. Nagu kõigilt teistelt noormängijatelt, ootan ka Martenilt eelkõige head kaitsemängu. Kui see on paigas, loksub kõik muu ka omale kohale," ütles Lips.

Klubi juht Tanel Einaste märkis, et Maide tahtis oma karjääri just Viimsis jätkata. "Kui kontakt Marteniga tekkis, tundus see meile huvitava võimalusena. See paar nädalat, mis Marten on meiega treeninud on, näitab, et ta sobitub hästi meie süsteemi ning ka tema tunneb ennast meie protsessis hästi. On märgiline, et veel üks Eestisse naasev mängija on valinud oma karjääri jätkamiseks just Viimsi klubi. See tähendab, oleme oma tegemistega silma jäänud ja meie juurde tahetekse tulla," selgitas ta.

Maide võib oma debüüdi Viimsi eest teha pühapäeval, 3. detsembril, kui Viimsi võõrustab Eesti-Läti liigas Läti Ülikooli.