VIDEO | Puurivaht viskas NHL-is värava

Kodumeeskond Lightning asus avaperioodil Steven Stamkose ja Tanner Jeannoti väravatest 2:0 juhtima, kuid teisel perioodil viigistasid seisu Sidney Crosby ja Drew O'Connor. Otsustava perioodi alguses viis Jeff Carter külalised esmakordselt juhtima.

Penguinsi väravasuul 39 tõrjet teinud Jarry värav sündis minut enne kohtumise lõppu, kui Lightning oli vahetanud väravavaht Andrei Vasilevski kuuenda väljakumängija vastu.

FIRST GOALIE GOAL IN PENGUINS HISTORY! pic.twitter.com/qzY0Iqbi6L — NHL (@NHL) December 1, 2023

Jarryst sai 17. väravavaht, kes on NHL-is värava visanud. Kusjuures tegemist polnud Jarry karjääri esimese väravaga, sest 2018. aastal sai ta käe valgeks NHL-i tütarliiga AHL-i mängus.

"See oli ideaalne stsenaarium. Ma ei pidanud litrit isegi peatama. Lihtsalt lõin kohe tagasi ja see läks lõpuks väravasse. See on miski, mida väga tihti ei juhtu. Väga vähesed on seda teinud, nii et ma tunnen suurt uhkust," ütles Jarry.

Penguins sai hooaja 11. võidu ja hoiab idakonverentsis 12. kohta. Kolmandat mängu järjest kaotanud Lightning asub samas konverentsis kaheksandal real.

Teised tulemused:

Boston Bruins - San Jose Sharks 3:0

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 5:1

Montreal Canadiens - Florida Panthers 1:5

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 3:4

Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 4:3

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:5

Nashville Predators - Minnesota Wild 1:6

St. Louis Blues - Buffalo Sabres 6:4

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 1:3

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 4:3

Calgary Flames - Dallas Stars 4:3

Anaheim Ducks - Washington Capitals 4:5

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knigts 1:4