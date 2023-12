Aasta meesjuuniori tiitlile kandideerivad Hein, Paskotši ja Vetkal

Tänavu kogus parima meesjuuniori valimisel hääli kuus mängijat. Esikolmikusse jõudsid (tähestikulises järjekorras): Karl Jakob Hein, Maksim Paskotši ja Martin Vetkal. Lisaks teenisid hääli (tähestikulises järjekorras): Oliver Jürgens, Rocco Robert Shein ja Andreas Vaher.

21-aastane puurilukk Karl Jakob Hein on viimaste aastatega kerkinud meeste koondise kindlaks esiväravavahiks. Londoni Arsenali ridadesse kuuluv Hein on tänavu kaasa teinud kõikides EM-valikmängudes ning kaitses Eesti väravat ka kevadises maavõistlusmängus Ungariga. Hein on varem parimaks meesjuunioriks valitud 2020. ja 2021. aastal.

20-aastane Maksim Paskotši debüteeris meeste koondises kaks aastat tagasi ning on tänavu koondise eest väljakul käinud kaheksas kohtumises, kuulunud kõigis neist algkoosseisu ning teinud täismängud. Sel aastal tegi Paskotši ka suure sammu oma klubikarjääris, kui liitus Tottenham Hotspuri akadeemiast Šveitsi kõrgliigaklubi Zürichi Grasshoppersiga. Uut klubi on ta pärast septembrikuist lepingu allkirjastamist esindanud kaheksas kohtumises.

Igapäevaselt AS Roma noortevõistkonnas palliv 19-aastane Martin Vetkal alustas tänavust koondiseaastat U-21 koondises ning tänu edukatele esitustele saadeti ta oktoobris esmakordselt väljakule ka meeste koondise särgis, kui sekkus 63. minutil platsile EM-valikmängus Asebaidžaaniga. Oma järgmises kahes koondisemängus – maavõistlusmängus Taiga ja EM-valikmängus Austriaga – kuulus ta juba põhikoosseisu ning valiti jalgpallifännide ja ekspertžürii poolt mõlemal juhul mängu parimaks.

Tänavusele jalgpallihooajale tõmmatakse pidulikult joon alla 10. detsembril Estonia kontserdisaalis, kus toimub kolm pidulikku galat. Aasta parimat meesjuuniorit autasustab eriauhinnaga Nike.