FC Elva jätkab pärast pingelist seeriat Esiliigas

Meeskondade esimene omavaheline kohtumine lõppes möödunud laupäeval 0:0 viigiga, mis jättis enne kordusmängu kõik lahtiseks, vahendab jalgpall.ee.

Viljandi Männimäe Jalgpallihallis peetud mängus haaras esmalt edu Tartu Kalev, minnes juba kuuendal minutil Priit Peedo väravast juhtima. Kui tundus juba, et mängu saatus on selge ning Tartu Kalevit ootab ees järgmiseks hooajaks tõus Esiliigasse, oli võõrustaval meeskonnal veel üks samm varuks. Vahetusest mängu sekkunud Markus Lokki viigistas mängu normaalaja kolmandal lisaminutil seisu, viies kohtumise lisaajale.

Elva magusa 2:1 võidutabamuse sepistas 99. minutil Jasper Reilson. Kuigi Tartu Kalev otsis viigiväravat, et mäng penaltiseeriale viia, jäeti võimalused kasutamata. Tulise kohtumise lõpetasid mõlemad meeskonnad vähemuses.

Elva kindlustas võiduga koha järgmisel hooajal Esiliigas, Tartu Kalev jätkab Esiliiga B tasandil.