Capitals peatas Kingsi viiemängulise võiduseeria

Kings asus Crypto.com Arena jääl kohtumist kümnendal minutil juhtima, kui Arthur Kaliyev väravani jõudis. Pealinnaklubi vastas aga kolm minutit hiljem ning viigistas Anthony Mantha värava abil seisu. Capitals leidis poolteist minutit enne teise perioodi lõppu veel ühe värava, mis jäigi kohtumise viimaseks ning Washington võitis mängu 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Capitals teenis sellega enda hooaja 11. võidu, kolm neist on tulnud lisaajal. Idakonverentsis hoitakse pärast 19 mängu viimast play-off'i kohta, konverentsitabeli tipus on New York Rangers, kes alistas öösel vastu neljapäeva Detroit Red Wingsi 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Los Angeles Kings jätkab läänekonverentsis neljandal tabelireal, olles võitnud 13 kohtumist ja kaotanud seitse. Lääne parim meeskond on tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, kes on aga enda viimased kolm kohtumist kaotanud. Neile järgnevad Vancouver Canucks, Colorado Avalanche ning Kings.

Kolmapäevasel mängupäeval läksid veel vastamisi idakonverentsi play-off pildile väljastpoolt sisse vaatavad Montreal Canadiens ning Columbus Blue Jackets. Canadiens skooris viimase kahe ja poole minutiga kaks väravat, et võõrsil 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) võit teenida. Blue Jackets on idakonverentsis eelviimasel 15. positsioonil, Canadiens on 12. tabelireal.