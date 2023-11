Selby tagas edasipääsu ja kohtub veerandfinaalis Trumpiga

Britt Selby (WS 5.) alustas vastasseisu suurepärasel ning lõi esimeses freimis kohe 142, lisades ka teise freimivõidu. Seejärel loovutas ta kaasmaalsele Hawkinsile (WS 12.) ühe freimi, misjärel lõi ta 101 ning läks 3:1 juhtima.

Hawkins vastas aga 133-se freimiga, misjärel vahetasid mehed freimivõitusid kuni Selby 5:3 eduseisuni, kui Hawkins siis kaks järjest võitis. 58 minutit kestnud otsustavas freimis suutis aga Selby lõpuks peale jääda ning 6:5 võiduga veerandfinaali minna.

Kahekordne turniirivõitja Selby kohtub veerandfinaalis varasemalt ühel korral võidutsenud Judd Trumpiga (WS 2.), kes alistas kolmapäeva õhtul kõmr Jamie Jonesi (WS 45.) 6:0.

Mark Selby - but not without a fight



A 58-minute deciding frame packed with drama before Selby finally gets the better of flatmate Barry Hawkins, 6-5.#UKChampionship | @markjesterselby pic.twitter.com/I3eTPAlx15