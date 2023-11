Jokic tegi järjekordse kolmikduubli, Lakers jooksis Pistonsist üle

Tiitlikaitsja Denver Nuggets võõrustas Houston Rocketsit, kuid ei andnud noorele meeskonnale kuigi palju võimalust, juhtides avaveerandi lõpuks 15 punktiga. Poolajaks kasvas vahe 17-punktiliseks, otsustavaks veerandiks oli Houston aga 11 punkti kaugusele jõudnud.

Rockets sellest aga lähemale ei jõudnudki ning Nuggets avas neljandal veerandil veel 19-punktilise eduseisu, kohtumise lõpuks oli Denveri Ball Arena tablool kodumeeskonna 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27) võit.

Nuggetsi võitu juhtis ei keegi muu kui kahel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Nikola Jokic, kes panustas 30 punkti, 15 korvisöödu ning kümne lauapalliga. Lisaks oli tema viskeprotsent väljakult 63,2 protsenti. Tegemist oli serblase seitsmenda kolmikduubliga sel hooajal, kõik teised NBA mängijad kokku on sel aastal hakkama saanud kaheksaga.

Michael Porter Jr. lisas samuti 30 punkti nin haaras kümme lauapalli. Tagamängija Jamal Murray naasis 11-mänguliselt vigastuspausilt ning veetis väljakul 22 minutit. Murray lõpetas kohtumise 16 punkti, kuue lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga.

Rocketsi eest oli resultatiivseim Jalen Green, kes viskas 26 punkti, jagas üheksa korvisöötu ning haaras kuus lauapalli. Türklane Alperen Sengün lisas 22 punkti ja seitse lauda.

Nuggets jätkab läänekonverentsis teisel kohal, olles võitnud enda 19 mängust 13. Konverentsiliider on Minnesota Timberwolves, kes on võitnud sama palju mänge, aga on pidanud kaks kohtumist vähem. Rockets on läänes üheksandal kohal, nii võite kui kaotusi on kaheksa tükki.

Paar päeva tagasi laastava kaotuse saanud Los Angeles Lakers sai hea võimaluse häbi maha pesta, kui nad võõrsil NBA halvima meeskonna Detroit Pistonsi 133:107 (38:24, 27:24, 36:28, 32:31) alistasid.

Anthony Davis tegi 28 punkti ja 16 lauapalliga suure kaksikduubli, lisaks pani ta kolm blokki. Resultatiivseim oli aga hoopis D'Angelo Russell, kes lõpetas kohtumise 35 punkti ja üheksa korvisööduga. LeBron James viskas 25 punkti ning haaras kaheksa lauapalli. Ükski Pistonsi mängija ei visanud üle 15 punkti.

Lakers jätkab läänekonverentsis esimesel play-in turniiri kohal ehk seitsmendal tabelireal ja on võitnud 11 kohtumist. Pistons on võitnud sel hooajal vaid kaks kohtumist ja idakonverentsis ollakse viimasel kohal. Kaotus Lakersile tähistas nende 15. järjestikust kaotust, mis on ühtlasi klubi ajaloo pikim kaotusteseeria.

Viimasel kolmel hooajal kindlalt NBA play-off'ist välja jäänud Orlando Magic jätkas ööl vastu neljapäeva enda head hooaega, kui teenis kehva Washington Wizardsi vastu enda kaheksanda järjestikuse võidu. Pärast tasavägist avaveerandit asus Magic mängutempot dikteerima ning saavutas otsustaval veerandil 22-punktilise edu, võites lõpuks 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31).

Orlando tabas 63-protsendilise täpsusega 17 kaugviset, sakslane Franz Wagner tegi 31 punktiga enda hooaja parima esituse. Pingilt sekkunud Cole Anthony lisas 25 silma, Jalen Suggs lõpetas kohtumise 22 punktiga.

Wizardsi eest viskas Kyle Kuzma 23 punkti, Deni Avdija lõpetas 22 punktiga ning enne seda hooaega klubisse vahetatud Jordan Poole panustas 19 punktiga.

Sarnaselt Nuggetsile jätkab Magic idakonverentsis teisel kohal, olles võitnud 13 enda 18 mängust. Konverentsiliidrina jätkab Boston Celtics, kes on võitnud 14 kohtumist. Wizards on idas eelviimane ning on võitnud sel hooajal vaid kolm kohtumist. Neljapäevase seisuga oleks neil NBA draft'is teine valik, kuid hooaeg on alles noor.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 117:131

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 105:91

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers 124:114

Toronto Raptors - Phoenix Suns 112:105