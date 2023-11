Trump jättis vastase nullile, Robertson põrus taas

Neljandana asetatud Trump pääses suurema vaevata kaheksa parema sekka, olles teises ringis 6:0 üle kõmr Jamie Jonesist (WS 45.). Hiinlane Ding Junhui (WS 17.) jätkas oma jahti neljandale tiitlile edukalt, kui sai 6:3 jagu Tom Fordist (WS 16.). Edu korral lähevad Trump ja Junhui poolfinaalis vastamisi omavahel.

Tabeli teises pooles langes avaringis konkurentsist turniiri kolmekordne võitja Neil Robertson (WS 6.), kes tunnistas hiinlase Zhou Yuelongi (WS 26.) 6:2 paremust.

Robertson rääkis matši järel, et teeb võistlemisest mõneks ajaks pausi. Austraalia esinumber jäi tänavu esimest korda pärast 2005. aastat suurturniiril võiduta.

"Mul on vaja, et minu vastased ei mängiks nii nagu nad on kogu hooaja vältel mänginud. Hetkeseis on väga frusteeriv. Tegelikult olen sellega kogu hooaja jooksul silmitsi seisnud. Ma ei ole juba mitu aastat halvasti mängides kaotanud, lihtsalt vastased on minu vastu suurepäraselt mänginud. Täna läks samamoodi," ütles Robertson.

Robertsoni seljatanud Yuelong kohtub teises ringis mitmekordse maailmameistri John Higginsiga (WS 11.), kes oli avaringis parem inglasest Joe O'Connorist (WS 38.) 6:3.