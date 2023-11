PSG-le penalti määranud videokohtunik jääb järgmisest mängust eemale

Teisipäeva õhtul oli Newcastle United väga lähedal võõrsil PSG vastu 1:0 võidule, kuid kohtumise 96. minutil määrati VAR-i abiga Prantsusmaa klubile penalti, kui pall Valentino Livramento rinnast vastu ta küünarnukki põrkas. Kuivõrd pall võttis Newcastle'i kaitsja kehalt rikošeti ning läks siis vastu ta kätt, poleks tegelikult pidanud penaltit määrama. Kylian Mbappe realiseeris 11 meetri pealt ning PSG pääses koduväljakul viigipunktiga.

Lõpliku penaltiotsuse teinud videokohtunik Tomasz Kwiatkowski pidi kolmapäeval Real Sociedadi ja Red Bull Salzburgi mängul ametis olema, kuid Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA otsustas Poola kohtuniku mängult eemaldada.

Kwiatkowski on tunnustatud videokohtunik, kes oli koos peakohtunik Szymon Marciniakiga ametis ka mulluse MM-i finaalkohtumisel. UEFA ei ole penaltiotsust ega Kwiatkowski eemaldamist veel avalikult kommenteerinud.

Newcastle oleks võiduga F-alagrupis teiseks tõusnud, kuid asetseb nüüd enne viimast mängu viie punktiga kolmandal real. Sama palju punkte on ka AC Milanil. Dortmundi Borussia on 10 punktiga juba edasipääsu kindlustanud, PSG on seitsme punktiga teisel real.

13. detsembril lähevad rändab PSG Dortmundi ning AC Milan Newcastle'isse. Grupist pääsevad edasi kaks esimest, kolmanda koha klubi läheb Euroopa liigasse.