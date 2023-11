VIDEO | Madridi Real sai võidumängus hakkama efektse alley-oop'iga

Pärast 2:2 viigiseisu Maccabi enam koduväljakul edu ei saavutanud ning tiitlikaitsja Madridi Real võitis avaveerandi 15 punktiga. Poolajaks jõudis Maccabi 11 punkti kaugusele, aga otsustavale veerandile minnes juhtis Hispaania klubi 18 punktiga.

Neljandal veerandil sai Madrid hakkama ka ühe efektse kominatsiooniga, kui Sergio Rodriguez palli korvi juurde õhku viskas ning Vincent Poirier alley-oop'ile kahe käega võimsa punkti pani. Kaks minutit enne kohtumise lõppu juhtis Real 30 punktiga, kuid mängu lõpuks jäi seisuks 99:70 (36:21, 16:20, 22:15, 25:14).

EUROLEAGUE, WE HAVE THE PLAY OF THE YEAR ALERT



pic.twitter.com/NR63jw9wSX — BasketNews (@BasketNews_com) November 28, 2023

Keskmängija Walter Tavares viskas võitjate eest 19 punkti ning haaras kaheksa lauapalli. Mario Hezonja lisas omalt poolt 16 silma, Dzanan Musa arvele jäi 15 punkti. Tagamängija Facundo Campazzo skooris 11 punkti ning jäi kaksikduublist ühe resultatiivse söödu kaugusele.

Maccabi eest oli resultatiivseim Lorenzo Brown, kes lõpetas 16 punkti ja üheksa korvisööduga. Josh Nebo panustas 14 punkti ja üheksa lauapalliga, kuid ükski teine Maccabi mängumees üle kaheksa punkti ei skoorinud.

Madrid on võitnud kõik enda kümme kohtumist ning on liigatabeli tipus. Teisel kohal on kaheksa mängu võitnud Barcelona, neile järgneb seitsme võiduga Bologna Virtus. Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia on viie võiduga seitsmendal tabelireal.

Euroliiga 11. mänguvoor saab alguse neljapäeva õhtul, Baskonia mängib reedel kell 21.30.