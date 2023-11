Eesti kohtunikebrigaad mõistab õigust UEFA Konverentsiliigas

Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Kristo Tohveriga on neljapäeval ametis Fääri saartel, kui Konverentsiliiga alagrupimängus lähevad vastamisi Kl Klaksvik (Fääri saared) ja ŠK Slovan Bratislava (Slovakkia). Torsvolluri staadionil astuvad ühes peakohtunik Tohveriga väljakule abikohtunikud Sander Saga ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Juri Frischer.

Eesti kohtunikebrigaadi kõrval on videokohtunikena ametis Jonas Hedegaard Hansen ja Jakob Kehlet, kes tulevad Taanist. Mängu avavile kõlab kell 19.45.

Samal päeval on Euroopa liigas ametis EJL-i kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik, kes täidab kohtunike vaatleja ülesandeid Servette FC (Šveits) ja AS Roma (Itaalia) vastasseisus.

Kaasiku pilgu all mõistab mängus õigust Poola kohtunikebrigaad: peakohtunik on Daniel Stefanski, abikohtunikud on Dawid Golis ja Michal Obukowicz ning neljas kohtunik on Wojciech Myc, videokohtunikena tegutsevad Piotr Lasyk ja Pawel Pskit. Genfi staadionil algab mäng kell 22.00.