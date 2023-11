Üleminutite penalti päästis PSG täbarasse seisu jäämast

Alexander Isakil õnnestus kohtumise 24. minutil Newcastle võõral väljakul juhtima viia. Ülejäänud mängu jooksul oli PSG-l mitmeid häid võimalusi viigistamiseks, aga pall ei leidnud teed puuri.

Kohtunik Szymon Marciniak andis koguni kaheksa üleminutit ja nende jooksul õnnestus PSG-l teenida VAR-i abiga penalti, sest pall põrkas karistusalas õnnetult vastu Valentino Livramento (Newcastle) küünarnukki. Teenitud 11 meetri karistuslööki asus sooritama Kylian Mbappe ega eksinud.

See tähendas, et PSG-l on viimase vooru eel siiski kõik oma kätes, sest prantslased jätkavad seitsme ja Newcastle viie punkti peal. Oktoobri alguses oli samade meeskondade Inglismaal toimunud duelli võitnud Newcastle 4:1.

F-grupist on enne viimast vooru ainsana kindlustanud edasipääsu Dortmund Borussia, kes oli võõrsil parem AC Milanist 3:1 (10. pen Marco Reus, 59. Jamie Bynoe-Gittens, 69. Karim Adeyemi - 37. Samuel Chukwueze). Seejuures eksis Milani ründaja Olivier Giroud juba kuuendal minutil penaltil.

Tabeliseis F-grupis: 1. Dortmund 10, 2. PSG 7, 3. Newcastle 5, 4. AC Milan 5. Viimases voorus kohtuvad Dortmund - PSG ja Newcastle - Milan.

Manchester City tuli G-grupis välja kaheväravalisest kaotusseisust ja võitis 3:2 (55. Erling Haaland, 70. Phil Foden, 87. Julian Alvarez - 13., 33. Lois Openda). Sellegipoolest on mõlemad edasipääsu taganud.

Haaland jõudis ka Meistrite liigas 40. väravani, tehes seda kiiremini kui keegi teine ehk 35 mänguga. Seni hoidis vastavat rekordit enda nimel hollandlane Ruud van Nistelrooy, kel kulus aga 45 kohtumist.

Teises mängus oli Berni Young Boys kodus üle Belgradi Crvena zvezdast 2:0 (8. ov Kosta Nedeljkovic, 29. Lewin Blum).

Tabeliseis G-grupis: 1. Manchester City 15 punkti, 2. RB Leipzig 9, 3. Young Boys 4, 4. Crvena zvezda 1. Viimases voorus kohtuvad Crvena zvezda - Man City ja RB Leipzig - Young Boys.

Mõlemad edasipääsejad on selged ka E-alagrupis, kus Madridi Atletico oli võõrsil üle Rotterdami Feyenoordist 3:1 (14. ov Lutsharel Geertruida, 57. Mario Hermoso, 81. ov Santiago Gimenez - 77. Mats Wieffer).

Tegemist oli peatreener Diego Simeone sajanda mänguga Atletico juures. Sama klubi eest on Meistrite liigas rohkem kohtumisi pidanud üksnes Alex Ferguson (Manchester United; 190) ja Arsene Wenger (Arsenal; 177).

Samuti pääseb E-grupist edasi Rooma Lazio, kes alistas kodus Glasgow Celticu 2:0 (82., 85. Ciro Immobile).

Tabeliseis E-grupis: 1. Madridi Atletico 11, 2. Lazio 10, 3. Feyenoord 6, 4. Celtic 1. Viimases voorus kohtuvad Atletico - Lazio ja Celtic - Feyenoord.

H-grupis tagas edasipääsu Barcelona, kes oli kodus parem FC Portost 2:1 (32. Joao Cancelo, 57. Joao Felix - 30. Pepe). Teises mängus sai Donetski Šahtar kodus jagu Antverpeni Royalist 1:0 (12. Mõkola Matvijenko).

Tabeliseis H-grupis: 1. Barcelona 12, 2. FC Porto 9, 3. Donetski Šahtar 9, 4. Antverpeni Royal 0. Viimases mängus kohtuvad Antverpen - Barcelona ja edasipääsejat selgitavas mängus Porto - Šahtar.