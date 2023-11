Olümpiale pürgivad Läti, Leedu ja Soome said vastased teada

Läti koondis alustab kodust turniiri alagrupis Gruusia ja Filipiinide vastu. Teises alagrupis mängivad Brasiilia, Kamerun ja Montenegro. Kummagi alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali ja Pariisi jõuab vaid turniiri võitja.

Leedu koondis sõidab olümpiapiletit jahtima Puerto Ricosse, kus alagrupis minnakse kõigepealt vastamisi Mehhiko ja Elevandiluurannikuga. Teises alagrupis pallivad võõrustajate kõrval ka Itaalia ja Bahrein.

Olümpiakonkurentsis on veel ka Soome meeskond, kes asub Valencias kõigepealt vastamisi Poola ja Bahamaga. Teisest alagrupist püüavad oma sinilindu võõrustaja Hispaania, Liibanon ja Angola.

Pireuses toimuval turniiril mängivad A-grupis Sloveenia, Horvaatia ja Uus-Meremaa ning B-alagrupis Kreeka, Egiptus ja Dominikaani Vabariik.

