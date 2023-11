Suurturniiri rekordiline võitja O'Sullivan alustas edukalt

Maailma edetabelijuht O'Sullivan lülitas konkurentsist šotlase Anthony McGilli (WS 21.) 6:2. Seejuures jäi O'Sullivan 0:2 taha - kusjuures McGill tegi ka ühe 116-punktise seeria -, aga võitis kuus järgmist partiid.

47-aastane O'Sullivan on võitnud karjääri jooksul seitse UK Championshipi turniiri, mida on enam kui kellelgi teisel. Seejuures on ta kaotanud vaid ühe finaali.

John Higgins (WS 11.) oli parem inglasest Joe O'Connorist (WS 38.) 6:3. Šotlane juhtis 4:1, lasi siis O'Connori vaid ühe partiivõidu kaugusele, aga võitis seejärel ise kaks järgmist, neist ühe 122-punktise seeria abil.

48-aastane Higgins on jõudnud UK Championshipi finaali viis korda ja võitnud neist kolm, viimati pääses ta esikohamatšile aga juba 13 aastat tagasi.