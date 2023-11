Liisa Varul pääses Heraklionis põhiturniirile

Kvalifikatsioonis viiendana asetatud Varul oli avaringis vaba, kuid võitis seejärel Annika Kannani (India) 6:3, 6:2 ja Kiara Cvetkovici (Šveits) 6:3, 6:4. Põhiturniiri loosiga oli Varulil õnne, sest ta kohtub vabapääsme saanud rumeenlanna Rianna Ioana Coreisaga, kirjutab Tennisnet.ee.

Andrea Roots kaotas kvalifikatsiooni teises ringis Elena Bocchile (Itaalia) 2:6, 7:6, 12:14. Roots osaleb ka paarismänguturniiril, kus tema kaaslaseks on taas Karolina Krajmer (Slovakkia), kellega koos nad eelmisel nädalal finaali jõudsid. Varul on aga seekord paaris Patricija Paukštytega (Leedu) ja nad on esimesena asetatud.

Maileen Nuudi proovis sel nädalal pääseda Trnava W60 turniiri põhitabelisse, aga kaotas kvalifikatsiooni teises ringis Kira Pavlovale (WTA 550.) 1:6, 1:6.