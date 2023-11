VIDEO | Cristiano Ronaldo paistis silma spordimeheliku käitumisega

Ronaldo koduklubi Al-Nassr võõrustas Meistrite liiga alagrupifaasi viiendas voorus Iraani meistrit Persepolist. Al-Nassr jõudis kohe kohtumise alguses vastaste karistusalasse ja Ronaldo pääses penaltipunkti juurest löögile, ent pall tabas kaitsja jalga. Jätkuolukorras kukkus Ronaldo murule pikali ja peakohtunik Ma Ning vilistas koheselt Al-Nassri kasuks penalti.

Ronaldo ajas end ruttu jalule ja hakkas sõrmega viibutama, andes vilemehele mõista, et otsus penalti anda oli vale. Peakohtunik kutsuti seejärel olukorda üle vaatama VAR-ekraanilt, kust ilmnes, et Persepolise kaitsja mängis olukorras palli ja penalti tühistati. Persepolise mängijad tunnustasid Ronaldot spordimeheliku käitumise eest ning kohtumine lõppes seisul 0:0.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul.



