Šmigun-Vähi kunagine konkurent naaseb jälle MK-sarjas rajale

Esimest korda 2021. aastal ja seejärel uuesti 2022. aastal karjääri lõpetamisest teatanud Roponen võistles paar nädalat tagasi Olosel traditsioonilisel esimese lume võistlusel ja sai 10 km vabatehnikasõidus esikoha. Sealjuures edestas ta teiste seas 2022. aasta Pekingi olümpiamängude medaliste Krista Pärmäkoskit ja Kerttu Niskaneni.

Ehkki Roponen ei teinud kaasa MK-hooaja avaetapil Rukal, otsustas Soome naiskonna peatreener Ville Maunskela kaasata ta koondise koosseisu järgmiseks MK-etapiks Gällivares. Maunskela tunnistas YLE-le, et otsust mõjutas teiste soomlannade kehvad esitused Rukal.

Viiekordne olümpiamedalist Aino-Kaisa Saarinen näeb Roponenis Soome naiskonna päästjat. "Jumal tänatud, et meil on selline vapper sõjahobune nagu Ritu (Riitta-Liisa Roponen - toim). Meil on teda hädasti vaja. Ritu peab tulema ja teistele näitama, kuidas vabastiilis suustada. Ma väga loodan, et ta suudab noortele eeskujuks olla. See on väga tore, et ta jätkuvalt võistleb, kuid loodetavasti võtavad meie noored end kokku," ütles Roponeni eakaaslane.

Gällivare MK-etapp toimub eeloleval nädalavahetusel. Kavas on 10 km eraldistardist vabatehnikasõit ja 4x7,5 km pikkune teatesõit. Lisaks Roponenile kuuluvad Soome naiskonda Rebecca Immonen, Jasmi Joensuu, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Vilma Ryytty.