Fulham võttis penaltiterohkest mängust kolm punkti

Kodupubliku ees mänginud Fulhamil kulus väravaarve avamiseks seitse minutit, kui Antonee Robinsoni söödust oli täpne Alex Iwobi. Külalismeeskond hakkas seejärel hingestatumalt mängima ja viigiväravani jõuti 22. minutil Matheus Cunha pealöögist. Vaheajale mindi 1:1 viigiseisul.

Teisel poolajal nähti koguni kolme penaltilööki. Kõigepealt kukutas Wolvesi kaitsja Nelson Semedo 59. minutil oma karistusalas pikali Tom Cairney. Penaltit läks sooritama Willian, kes ka palli kindlalt väravasse toimetas. Veerand tundi hiljem vilistas peakohtunik Michael Salisbury Wolvesi kasuks penalti, mille Hwang Hee-chan edukalt realiseeris. Üleminutitel sai Fulham veel ühe penalti ja William oli taas 11-meetri löögilt täpne.

Wolvesi peatreener Gary O'Neil rääkis pärast kohtumist Sky Sportsile, et peakohtunik Michael Salisbury tunnistas talle, et andis teise poolaja alguses Fulhamile liiga kergekäeliselt penalti.

"Vaatasime seda olukorda pärast mängu koos kohtunikuga ja ta ütles mulle, et ta eksis. See kahjuks ei aita mind ega meie fänne, kes sõitsid Londonisse meeskonda toetama. Samuti ei aita see minu mängijaid, kes tunnevad end jälle petetuna," sõnas O'Neil. "Viimase penalti puhul jäime ka eriarvamusele. Tema arvates oli selles olukorras piisavalt kontakti. Minu arvates oli see väga pehme penalti."

Fulham lõpetas kolme mängu pikkuse võidupõua ja tõusis liigatabelis 15 punktiga 14. kohale. Wolvesil on sama palju punkte, kuid asub tänu paremale väravate vahele 12. real.