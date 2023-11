Võrkpallurid välismaal: Laagi hea esitus ei suutnud koduklubi päästa

Poola naiste kõrgliigas sai hooaja esimese kaotuse Kertu Laagi koduklubi Bielsko-Biala BKS Bostik, tunnistades Rzeszowi 3:0 (28:26, 25:16, 25:18) paremust. Laagilt 13 punkti (+12). Tabelis on eestlanna tööandja 21 punktiga teisel kohal, vahendab Volley.ee.

Belgia meistriliigas aitas Alex Saaremaa Aalsti Lindemansi meeskonna 3:0 (25/19 25/23 25/15) võiduni Stefan Kaibaldi ja Leuveni Haasrode üle. Saaremaalt kuus punkti (+3), Kaibald tõi kaks punkti (-1). Henri Treial aitas Roeselare Knacki 3:2 (23:25, 24:26, 25:22, 25:21, 16:14) võidule Waremme vastu, tuues kuus punkti (+5). Tabelis on Roeselare 16 punktiga liidrikohal, Leuven 12 punktiga teine, Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard 10 punktiga neljas ja Aalst kaheksa silmaga viies.

Oliver Venno ja Al Rayyani klubi pidasid Katari meistriliigas lõppenud nädalal kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25/18 25/19 25/19) Al Shamal, Vennolt 11 punkti (+5). Seejärel saadi kirja 3:0 (25/17 25/18 25/17) võit ka Al Wakrahi vastu, eestlaselt 15 punkti (+13). Tabelis ollakse üheksa punktiga esimesed.

Rumeenia naiste kõrgliigas teenis Kadi Kullerkannu koduklubi Targoviste esmalt 3:0 (25/21 25/21 27/25) võidu Bukaresti vastu, eestlanna kaasa ei teinud. Seejärel saadi aga 3:0 (25/20 25/21 25/15) võit Tirgu Murese vastu, Kullerkann tõi vähese mänguajaga ühe punkti (-1). Tabelis ollakse 19 punktiga teisel kohal.

Rumeenia meeste meistriliigas läksid vastamisi eestlaste koduklubid, kui Brasovi Corona (abitreener Märt Pajusalu) alistas 3:1 (25/22 25/23 16/25 25/14) Zalau (peatreener Rainer Vassiljev, statistik Kermo Basov). Robert Viiberi tööandja Bukaresti Steaua sai aga 3:0 (25:17, 25:16, 25:21) jagu Constantast. Viiber sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängija ülesannete täitmisele ka kuus punkti (+2). Liigatabelis on Brasov 19 punktiga esimene, Steaua 14 punktiga viies ja Zalau viie punktiga kümnes.

Itaalia esiliigas pidi Karli Alliku koduklubiks olev Santa Croce Kemas Lamipel vastu võtma 1:3 (12:25, 9:25, 25:17, 19:25) kaotuse Reggio Emilialt. Allik tõi 11 punkti (+0). Tabelis on Santa Croce viie punktiga 13. positsioonil.

Bulgaaria meeste kõrgliigas toimusid kahe vooru kohtumised. Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 said esmalt 2:3 (20/25 28/30 25/19 25/20 12/15) kaotuse Beroe meeskonnalt. Uuskari arvele kogunes 17 punkti (+10). Seejärel tuli neil tunnistada ka CSKA 3:1 (25/14 19/25 25/18 25/17) paremust, eestlaselt 13 punkti (+4). Markkus Keel ja Cherno More said nädala esimeses mängus kirja 1:3 (25/23 23/25 17/25 26/28) kaotuse Montana Volleylt ning seejärel tuli tunnistada ka Hebari 3:0 (25/20 29/27 25/19) paremust. Sidemängijana tegutsev Keel panustas esimeses kohtumises kaks punkti (+1), teises kolm punkti (+2). Tabelis asub Dobrudzha seitsme punktiga kaheksandal kohal, Cherno More on viie punktiga 10. kohal.

Bulgaaria naiste meistriliigas sai Melissa Varlõgina koduklubi CSKA 3:0 (25:8, 25:20, 25:16) võidu Varna vastu. Tabelis on CSKA 12 silmaga teine. Mihkel Varblane aitas Austrias Innsbrucki Hypo Tiroli meeskonna 3:2 (25:11, 25:22, 19:25, 22:25, 15:10) võiduni Hartbergi vastu, panustades kaheksa punkti (+6). Tabelis on Innsbruck 19 punktiga kolmas.

Saksamaal sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys 3:0 (27:25, 25:18, 25:18) võidu Müncheni vastu. Tammemaalt kuus punkti (+1), Tähelt 14 punkti (+6). Tabelis on Berliin 17 punktiga esimene. Tšehhis teenis Silver Maari tööandja Libereci Dukla 3:1 (24/26 26/24 25/22 31/29) võidu Pribrami üle. Maari vastuvõtt oli 44%. Liigatabelis hoiab Liberec 19 punktiga kolmandat kohta.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre 3:0 (25:23, 25:13, 25:19) jagu Quimperi naiskonnast. Eestlannast nurgaründaja tõi osalise mänguajaga ühe punkti (-1). Carmel Varese tööandja RC Cannes sai kirja 3:0 (25:16, 25:17, 25:13) võidu France Avenir 2024 vastu. Vares tõi õhe punkti (-2). Tabelis on Nancy 24 punktiga kolmas ja Cannes 12 punktiga kaheksas.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Märt Tammearu ja Tours tunnistama Nantes Reze'i 3:2 (19/25 25/22 20/25 25/19 15/13) üleolekut. Tammearu tõi vahetusest sekkudes seitse punkti (+3). Ardo Kreek ja Arago de Sete said kirja 3:0 (25:17, 28:26, 25:23) võidu Saint-Jean d'Illaci üle, Kreegilt suurepärane esitus 12 punkti (+8) näol. Liigas hoiab 12 punktiga seitsmendat kohta ja Tours on seitsme punktiga üheksas.

Šveitsis aitas Valentin Kordas Genfi Genois' meeskonna 3:1 (25:22, 25:22, 26:28, 25:20) võiduni Lausanne'i vastu, tuues meeskonna parimana 15 punkti (+7). Joosep Kurik sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Tabelis hoiab Kuriku ja Kordase tööandja 14 punktiga esikohta. Horvaatia meistriliigas sai Sten Perilluse tööandja MOK Mursa-Osijek viimati 3:0 (25:22, 25:12, 25:22) võidu Trnje üle. Tabelis on Mursa-Osijek 19 punktiga esimene.