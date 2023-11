Beglarišvili lahkus Gruusia klubist juba enne hooaja lõppu

Kogenud poolkaitsja Zakaria Beglarišvili siirdus suvel sünnimaale Gruusiasse ning lõi käed sealse kõrgliigaklubi FC Gagraga. Ilmetu statistika saatel kulgenud koostöö on tänaseks lõppenud.

Ehkki – nagu jalgpallisõbrad teda kutsuvad – Zaka sõlmis Gagraga kalendriaasta lõpuni kestva lepingu, sai koostöö juba enne hooaja lõppu otsa. Varumeherolli täitnud keskväljamees käis viimati Gagra eest väljakul 2. oktoobril ning kuigi Gruusia kõrgliiga hooaeg lõppeb alles 2. detsembril, naasis Beglarišvili juba mitu nädalat tagasi Eestisse, vahendab Soccernet.ee.

Mängumees kinnitas Soccernet.ee-le, et saatuslikuks said probleemid palgamaksetega: Gagra pole tänaseni Beglarišvilile kogu lubatud töötasu lauale käinud. Tuleviku osas kinnitas 33-aastane poolkaitsja, et omab välismaalt üht konkreetset pakkumist ning võtab selle tõenäoliselt ka vastu. Detailidesse ei soovinud ta enne asja ametlikuks saamist laskuda.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.