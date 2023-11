Jürgens ja Nevežis kaotasid lisaajal, Žalgiris kaotas tabeli keskmikule

Koduväljakul mänginud Nevežis ja Pasvalyse Pieno Zvaigzdes mängisid avaveerandil tasavägiselt, kuid teisel veerandil asus võõrsilmeeskond 11 punktiga juhtima. Poolajaks jõudis Jürgensi koduklubi aga kahe punkti kaugusele. Kolmandal veerandi lõpuks paisus aga Pasvalyse klubi üheksapunktilise eduseisuni, mis paisus otsustava veerandi algus 12-punktiliseks.

Nevežis hakkas seejärel tasapisi edu väiksemaks lihvima ning jõudis kolm minutit enne mängu lõppu viigiseisuni. Kodumeeskond läks poolteist minutit enne lõppu veel ühega juhtima, kuid Martynas Arlauskase kaugvise viis külalised kahega juhtima. Kolm sekundit enne mängu lõppu tehti aga Courtney Ramey vastu viga ning ameeriklane viis kahe täpse vabaviskega kohtumise lisaajale.

Nevežis asus 50 sekundit enne kohtumist Ignas Vaitkuse viskest kahega juhtima, aga Kadeem Jack tõi külalised 36 sekundit enne lõppu punkti kaugusele. Vaitkus ei suutnud järgmisel rünnakul Nevežisele punktilisa tuua ning Jordan Watson tabas kaks sekundit enne kohtumise lõppu kahepunktiviske, et Pasvalyse klubi juhtima viia. Ramey ei tabanud järgmisel rünnakul ning Nevežis pidi leppima 90:91 (21:21, 18:20, 19:26, 26:17, 6:7) kaotusega.

Jürgens veetis väljakul pea 18 minutit ning panustas kuue punkti, viie lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga. Väljakult tabas eestlane kaheksast viskest kaks, mõlemad teele saadetud vabavisked läbisid korvirõnga. Ignas Vaitkus ja Sean McNeil viskasid mõlemad 18 punkti, Vaitkus haaras ka seitse lauapalli.

Üleplatsimees oli võiduviskega hakkama saanud Jordan Watson, kes lõpetas mängu 27 punkti, viie korvisöödu ja kolme lauapalliga. Nii Simas Jarumbauskas kui Kadeem Jack lisasid 18 silma ja flirtisid kaksikduubliga, Jarumbauskasel jäi puudu üks lauapall, Jackil kaks tükki.

Nevežise jaoks oli see hoaaja kümnes kaotus, liigatabeli viimasel kohal asetsevast Šiauliaist on nad kõrgemal omavahelise kohtumise tõttu. Liigatabeli tipus jätkab BC Wolves, kes on võitnud kümme kohtumist.

Kaunase Žalgiris sai esmaspäeval kodus Klaipeda Neptunaselt 76:88 (16:31, 16:21, 22.10, 22:26) kaotuse ning jätkab teisel kohal, edestades Rytast omavahelise kohtumisega. Neptunas kerkis võiduga tabelis kuuendale kohale.