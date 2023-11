Trump pääses Briti meistrivõistlustel kindlalt veerandfinaali

2019. aasta maailmameister Trump (WS 2.) alustas põhiturniiri hea hooga, kuid tõdes enne mängu, et heitleb kehva tervisega. Britt ei lasknud sel aga end häirida ning lõi avaringis hiinlase Pang Junxu (WS 34.) vastu esimeses freimis 114.

Hiinlane võitis siis järgmise freimi, aga Trump vastas viie järjestikuse freimivõiduga, lüües veel neljandas freimis 130. Turniiril neljanda asetuse saanud britt teenis lõpuks kindla 6:1 võidu.

Trump ütles pärast kohtumist, et loodab enda karjääri parimat aastat võidukalt lõpetada. "Iga turniir on praegu võit või mitte midagi. Keegi ei mäleta turniire, mis võiduta möödusid. Kui ma ei võidaks see aasta enam ühtegi turniiri, ütleksid kõik, et mul oli halb hooaeg. See on lihtsalt see standard, mis ma endale seadnud olen," sõnas Trump.

Koha veerandfinaalis lunastas ka britt Barry Hawkins (WS 12.), kes alistas enda avaringi kohtumises kaasmaalase Ben Woollastoni (WS 51.) 6:4.

Esmaspäeva õhtul alustab turniiri ka kahekordne turniirivõitja Mark Selby (WS 5.), kes kohtub esimeses ringis Mark Joyce'iga (WS 62.). Maailma esinumber ja seitsmekordne turniirivõitja Ronnie O'Sullivan alustab turniiri teisipäeva õhtul.

Andres Petrov (WS 95.) osales kvalifikatsioonis, kus kaotas esimeses ringis amatöör Craig Steadmanile 3:6.