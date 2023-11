Eagles vajas Billsi vastu lisaaega, Ravens jätkas võidukalt

Enda hooaja kümnenda võidu teeninud Eagles jõudis mängu esimese touchdown'ini, kuid jäi vihmasel koduväljakul Billsi vastu poolajaks 7:17 kaotusseisu. Otsustava veerandi alguseks säilitas Bills kümnepunktilise edu, kuid Eagles asus kahe järjestikuse touchdown'iga taas mängu juhtima.

Minut ja 52 sekundit enne mängu lõppu leidis Billsi mängujuht Josh Allen lõpualas püüdja Gabe Davise ning külalismeeskond läks kohtumist kolmega juhtima. Enda 25 jardi joone pealt alustanud Eagles jõudis viimasel rünnakul Buffalo 41 jardi joone peale ning läks sealt väravalöögiga viigi peale. Jake Elliott oli aga väga keerulistes oludes täpne ning viis kohtumise lisaajale.

Viimaste aastate jooksul mitmel korral lisaajal kaotusvalu tundma pidanud Bills alustas lisaperioodi palliga ning sai väravalöögiga kolm punkti, kuid ei suutnud Eaglesit siis peatada ja mängujuht Jalen Hurts jooksis palliga Buffalo lõpualasse, andes Philadelphiale raskeltteenitud 37:34 võidu.

Eagles on sel hooajal võitnud kümme mängu ning kaotanud vaid ühe. Mullune Super Bowli kaotaja jätkab NFC konverentsi tipus, neile järgnevad kaheksa võidu ja kolme kaotusega San Francisco 49ers, Detroit Lions ja Dallas Cowboys.

Baltimore Ravens säilitas pärast pühapäevast mängupäeva AFC konverentsi esikoha, kui alistas võõrsil Los Angeles Chargersi. Ravens jäi avaveerandi lõpuks 0:3 kaotusseisu, kuid poolajale mindi Baltimore'i 10:3 eduseisul. Kolmandal veerandil lisas Ravens veel kolm punkti ja läks otsustavale veerandile kümnepunktilise eduseisuga.

Neljandal veerandil oli Chargersil rünnak, mis vältas 19 katset ja pea üheksa minutit, kuid ei toonud kodumeeskonnale punkte, sest Ravensi kaitseliinimees Jadaveon Clowney jõudis Chargersi mängujuhi Justin Herbertini ning lõi tollel palli käest. Los Angelese õnneks Ravens järgmisel rünnakul punkte ei saanud ja kodumeeskond jõudis enda järgmisel minekul Gerald Everetti touchdown'ist kolme punkti kaugusele.

Pärast kaht ebaõnnestunud rünnakut sai Ravens lõpuks punktilise, kui dünaamiline noormängija Zay Flowers enda teise touchdown'i skooris ning Ravensi 20:10 võidule kandis.

Ravens on võitnud üheksa mängu ja kaotanud kolm ning jätkab AFC liidrina, kuid tiitlikaitsja Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars ja Miami Dolphins on kaheksa võidu ja kolme kaotusega. Ravensil on järgmine nädal koos viie meeskonnaga puhkenädal.

Tänavuses NFL-i talendikorjes esimese valikuna Alabama ülikooli mängujuhi Bryce Youngi valinud Carolina Panthers teatas esmaspäeva õhtupoolikul, et on vallandnud kõigest 11 mängu meeskonda juhendanud peatreeneri Frank Reichi. Uude ajastusse astunud Carolina on võitnud sel hooajal kõigest ühe kohtumise ning kaotanud kümme.

Nende pettumustvalmistavat hooaega võimendab ka nende suvine otsus valida Young üle Ohio State'i ülikool mängujuhi CJ Stroudi, kes on juhtinud Houston Texansi sel hooajal kuue võidu ja viie kaotuseni, olles ise kõige väärtuslikuma mängija auhinna vestluses.

Alates 2018. aastast, mil ärimees David Tepper Panthersi omanikuks sai, on meeskonnal olnud kolm peatreenerit, kui ajutisi juhendajaid mitte arvestada.

Teised tulemused:

Green Bay Packers - Detroit Lions 29:22

Washington Commanders - Dallas Cowboys 45:10

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 31:13

Miami Dolphins - New York Jets 34:13

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 24:15

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 16:10

Carolina Panthers - Tennesee Titans 17:10

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 27:20

New England Patriots - New York Giants 10:7

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 24:21

Cleveland Browns - Denver Broncos 29:12

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 37:14

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders 31:17