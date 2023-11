Suri endine Inglismaa jalgpallikoondise peatreener

Chelseas jalgpallurikarjääri alustanud Venables mängis ka Tottenhami ja Queens Park Rangersi eest ning tegi profispordiga lõpparve 1975. aastal. Inglismaa koondist esindas ta mängijana vaid kahes kohtumises, aga juhendas võistkonda aastatel 1994-96, sealjuures jõudis Inglismaa tema käe all 1996. aasta EM-il poolfinaali, kus pidi penaltiseeria järel tunnistama Saksamaa paremust.

"Terry taktikalised teadmised olid suurepärased ja ta teadis, kuidas meist parim kätte saada. Me uskusime temasse ja mängisime sel turniiril hiilgavat jalgpalli," rääkis toonasel EM-il viis väravat löönud ründaja Alan Shearer.

"Ta oli võluv, karismaatiline ja nutikas, aga ka karm: täpselt see, mida vaja oli," rääkis koondise eest 80 mänguga 48 väravat löönud Gary Lineker, kes mängis Venablesi käe all nii Barcelonas kui Tottenhamis. "Ta mõistis jalgpalli, tal oli hiilgav jalgpalliaju. Tema tiimid avaldasid kõrget pressingut ja hoidsid palli, natuke nagu Pep [Guardiola], aga see oli kehvade pinnaste tõttu raskem. Taktikaliselt mõtles ta jalgpallist samamoodi."

Pika haiguse järel surnud Venables juhendas Barcelonat vahemikus 1984-87 ja krooniti klubiga 1985. aastal Hispaania meistriks, järgmisel kevadel jõudis Barcelona tema käe all Euroopa karika [praeguse Meistrite liiga] finaali. Tottenhamiga tuli Venables 1991. aastal Inglismaa karikavõitjaks. Hiljem jõudis ta Austraaliaga FIFA konföderatsioonide karikaturniiril finaali, kus kaotati Brasiiliale.