Käsipalliaasta kulmineerub naiste maailmameistrivõistlustega

Sel kolmapäeval algab rahvusvahelise käsipalliaasta kulminatsioon, kui naised selgitavad Taanis, Norras ja Rootsis maailmameistri. Tänapäevase käsipalli sünniriikideks peetavates maades alustavad 32 riiki, et võidelda nii tiitli kui ka olümpiakohtade pärast.

Traditsiooniliselt alustab suurfavoriidina Norra, kes on valitsev Euroopa ja maailmameister ning kelle taskus on neilt turniiridelt vastavalt üheksa ja neli kulda. Nende suurimad konkurendid on valitsevad olümpiavõitjad prantslased ning 2019. aastal planeedi parimaks tituleeritud hollandlased. Lisaks ei saa kindlasti unustada kodus alustavaid teisi Skandinaavia riike. Taanlased, kelle hiilgeajad jäid sajandivahetusse ning eelmise MM-i viiendad, rootslased, kes mõlemad meeletu rahva toetuse abil kõrgetele kohtadele mängida soovivad.

"Aastatega on mul tekkinud omad lemmikud. Sel aastal hoian eriti pöialt Norrale ja Taanile, keda tahaks ka finaalis omavahel võitlemas näha. Eelmisel turniiril jäid taanlannad prantslannadele napilt alla ning jäid kullamängu ukse taha. Ootan taas kiiret ja energilist käsipalli, mida sel tasemel meile kindlasti pakutakse. Tahaks ka, et esikolmikus oleks mõni üllataja. Ise pakuks musta hobusena välja Hispaania," rääkis käsipalliliidule Lääne-Virumaa naiskonna ning Eesti koondise tagamängija Marjette-Maie Müntser.

Suurimatest staaridest tasub kindlasti silma peal hoida Rumeenia Cristiana Neagul ja Norra Stine Bredal Oftedalil, kelle jaoks võib turniir jääda viimasteks maailmameistrivõistlusteks. Viimase kahe kümnendi ühed võimsamad naiskäsipallurid osalevad oma seitsmendal turniiril. Neagu Rumeenia saavutused ei ole küll olnud nii kirkad, kui Oftedali neli medalit, kuid individuaalselt on rumeenlanna teinud vägevaid sooritusi.

Norralannade nimekirjast leiame tavalise plejaadi staare: Nora Mörk, Katrina Lunde ja viiekordne medalist Camilla Herrem. Prantsusmaa ridades on näiteks Grace Zaadi, Estelle Nze Minko jaPauletta Foppa. Sandra Toft, Kristina Jørgensen ning Anne Mette Hansen tugevdavad Taani ridasid ning Tess Lieder, Lois Abbingh ja 2019. aasta MM-i MVP Estavana Polman võivad särada Hollandi eest. "Minu kaks lemmikpallurit on kindlasti Nora Mörk ja Stine Brendal Oftedal, kes näitavad alati esmaklassilist individuaalset meisterlikkust ning ilusat koostööd võistkonnakaaslastega," jätkas Müntser.

Kuna turniirile pääses 32 tiimi, siis leiab nimekirjast ka eksootilisemaid naiskondi. Kuigi sel korral debütante ei ole, siis näiteks Gröönimaa naaseb võistlustulle 21-aastase vahe järel. Alles teistkordselt osalevad Iraan ja Tšiili. Põhiturniiri algab 29. novembril ja läheb järjest põnevamaks 6. detsembril jätkuva teise ringiga ning kulmineerub Taanis, Herningis 17. detsembril peetavate kohamängudega. "Ootan turniiri suure huviga. Tänapäeva käsipallis on raske midagi ennustada, juhtuda võib kõike ning eks siis natukene enne jõule selgub, kes Jyske panga areenal kirkamatele medalitele mängima hakkavad," lõpetas Marjette.