Ararat võitis üleminekuturniiri ja mängib järgmisel aastal meistriliigas

Esiliiga võitnud Ararat kogus üleminekuturniiril nelja mänguga kaheksa punkti, edestades Lootost väravate vahega. Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonnal ei õnnestunud nelja mänguga väravaid lüüa ja nii võtav Ararat nende koha meistriliigas.

"See hooaeg oli meie jaoks tõeline proovikivi ja visaduse õppetund," sõnas Ararati peatreener Liana Hayrapetyan. "See on meie jaoks tohutu saavutus ja ma olen uhke iga meie naiskonna mängija üle nende uskumatu pingutuse ja pühendumise eest jalgpallile ja Ararat FC-le. Oleme oma fännidele ja vanematele tänulikud jätkuva toetuse eest ning lubame jätkata kõvasti tööd ja esindada oma klubi uhkusega kõrgliigas."

"FC Ararat tänab siiralt kõiki, kes meie edusse uskusid. See on võit kogu meie tiimile, see on võit kõigile, kes meie kõrval kõndisid. Ootame põnevusega uusi väljakutseid ja liigume edasi, samm-sammult, uutesse kõrgustesse," lisas peatreener.

"Sõbralik ja ühtehoidev võistkond sarnaselt mõtlevatest professionaalidest, kes fanaatiliselt oma lemmiktööd teevad, ei saa teha muud kui luua ajalugu," lisas Ararati president Avetis Harutjunjan. "Esimene võistkond klubi ajaloos, kes hakkab mängima Eesti meistriliigas. Olen kindel, et suudame ka 2024 ilusat ja efektset jalgpalli näidates pälvida fännide kaasaelamise."