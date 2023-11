Francesco Bagnaia kaitses MotoGP MM-tiitlit

Bagnaia ainus konkurent tiitlile hispaanlane Jorge Martin (Ducati) põrkas kuuendal ringil kokku Marc Marquezega (Honda), mille tagajärjel mõlemad mehed kukkusid ja katkestasid.

Bagnaia võitis sõidu 0,176-sekundilise eduga kaasmaalase Fabio Di Giannantonio (Ducati) ees. Kolmas oli prantslane Johann Zarco (Ducati; +0,369), neljas lõuna-aafriklane Brad Binder (KTM; +2,347) ja viies hispaanlane Raul Fernandez (Aprilia; +4,636).

The #MotoGP title-deciding moment! @88jorgemartin collected @marcmarquez93 , crashed out and said goodbye to his title chances! #ValenciaGP pic.twitter.com/GvhQsyLGX5

Teist hooaega järjest maailmameistriks kroonitud Bagnaia kogus hooaja jooksul 467 punkti. Martin lõpetas teisel kohal 428 punktiga. Kolmanda koha teenis itaallane Marco Bezzecchi (Ducati) 329 punktiga. Konstruktorite karika pälvis Ducati 700 punktiga.

Moto2 üldarvestuses tuli esikohale 19-aastane hispaanlane Pedro Acosta (Kalex; 332,5 p) ja võistlusklassi Moto3 parim oli 23-aastane hispaanlane Jaume Masia (Honda; 274 p).

After the #PECCOvsMARTIN season finale, here are the final 2023 standings! @PeccoBagnaia wins the race and takes his second #MotoGP World Championship #BACK2BACKgnaia pic.twitter.com/tpFvXyPG6X