Rootsi suusataja sai karjääri esimese MK-etapivõidu

26-aastase Ilari jaoks oli tegemist karjääri esimese MK-etapi individuaalse pjedestaalikohaga ja kerkis kohe selle kõrgeimale astmele. Seejuures eelmine parim tulemus oli päev varem saavutatud neljas koht 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus.

Esikolmikule järgnesid norralanna Lotta Udnes Weng (+3,2), rootslannad Ebba Andersson (+3,2), Frida Karlsson (+3,2) ja Emma Ribom (+5,3) ning sakslanna Victoria Carl (+6,2).

Eesti suusatajaid stardis ei olnud.

The 1st ever World Cup victory for the Swedish Moa Ilar in a magnificent 1st 20km F mass-start for the girls in Ruka Nordic ! #fiscrosscountry #rukanordic #wintersports pic.twitter.com/Nrjv6CRLKb