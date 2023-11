Liverpool katkestas Man City võiduseeria, Arsenal tõusis liidriks

Manchester City ründetäht viis meeskonna 27. minutil juhtima. Ühtlasi oli tegemist tema 50. tabamusega Premier League'is ja selleni jõudis ta 48 mänguga, mis tähistab uut rekordit. Seni oli kõige kiiremini poolesaja väravani jõudnud Andy Cole, kel kulus selleks tervelt 17 kohtumist enam.

2023. aastal kodus kõik 23 kohtumist võitnud Manchester City ilus seeria sai aga otsa, sest 80. minutil Trent Alexander-Arnold viigistas ja rohkem väravaid ei löödud.

Kuigi Man City ja Liverpooli vastasseisu näol oli tegemist tabeli kahe esimese omavahelise kohtumisega, siis päeva lõpuks tõusis liidrikohale hoopis Arsenal.

Londoni klubi sai võõrsil tänu Kai Havertzi alles 89. minuti tabamusele jagu Brentfordist ja kerkis ise 30 punktiga esikohale. Man City jätkab 29 ja Liverpool 28 punkti peal.

Premier League'i ajaloos on seda varem juhtunud vaid korra, et liiga kahe esimese omavahelise kohtumise järel ei lõpeta kumbki tabeliliidrina. Eelmine kord juhtus see 28. novembril 2015, kui Leicester ja Manchester United viigistasid 1:1, aga liidriks tõusis Manchester City.

Tulemused: Manchester City - Liverpool 1:1, Burnley - West Ham 1:2, Luton - Crystal Palace 2:1, Newcastle - Chelsea 4:1, Nottingham - Brighton 2:3, Sheffield United - Bournemouth 1:3, Brentford - Arsenal 0:1.