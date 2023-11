Hooaja viimasele F1 etapile stardib esikohalt Verstappen

"Kogu senise nädalalõpu oleme olnud raskustes, nii et kindlasti parandasime autot kvalifikatsiooniks," sõnas hollandlane, kes võib hooaja lõpetada 19 etapivõiduga 22 võistlusest. "Alates esimesest ringist tundus kõik paremini kokku töötavat ja võisime kindlasti enam suruda."

Verstappen, kes on tänavu kindlustanud juba kolmanda maailmmameistritiitli, kurtis vabatreeningutel, et tema auto hüppab kui känguru.

Verstappeni ja Leclerci järel hõivasid teise rea Oscar Piastri (McLaren; +0,337) ja George Russell (Mercedes; +0,343).

Viiendalt kohalt läheb pühapäeval teele Lando Norris (McLaren), kes võinuks startida ka esireast, aga viimasel kvalifikatsioonisessiooni esimesel läbimisel sõitis ta vastu äärekivi ja kaotas aega. Norrise (+0,371) kõrvalt stardib Yuki Tsunoda (AlphaTauri; +0,523).

Suurim ebaõnnestuja oli ainsa mitte Red Bullis sõitva piloodina tänavu etapivõiduni jõudnud Carlos Sainz. Ferrari sõitja sattus esimesel kvalifikatsioonisessioonil tihedasse liiklusesse ega pääsenud edasi 15 hulka, jäädes 16. positsioonile.

