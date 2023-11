Aleksandr Selevko tõusis GP-etapil vabakavaga kaheksandaks

Mihhail Selevko oli lühikavas kuues, aga vabakavas sai ta 126,27 punktiga 12. koha. Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 207,58 punkti. Aleksandr Selevkol läks vabakavas märksa paremini, teenides paremuselt seitsmenda summa 145,58 punkti. Lõppjärjestuses tuli ta 221,43 punktiga kaheksandaks.

Etapivõidu teenis lühikavas parima etteaste teinud kahekordne olümpiamedalist jaapanlane Yuma Kagiyama (288,39 p). Vabakavas sai esikoha valitsev maailmameister jaapanlane Shuma Uno, kes tuli kokkuvõttes teiseks (286,55 p). Pjedestaali viimasele astmele pääses šveitslane Lukas Britschgi (254,60 p).

Leaping for gold!



Yuma Kagiyama claims the title at NHK Trophy in a head-to-head race with World Champion Shoma Uno. #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/59mea8aLVU