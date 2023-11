IBU spordidirektor selgitas fluorikeeluga kaasnenud muutusi

Teeme selgeks peamised põhimõtted, mida suuskade ettevalmistamisel silmas peate.

Me testime kõigi sportlaste suuski enne ja pärast võistlust. Peame veenduma, et suuskadel poleks fluori ja et need oleksid kõigil ühesugused, sest fluori kasutamine on sellest hooajast keelatud.

Teeme seda nii, et suusad lähevad hoidjasse selle mõõtemasina külge. See on infrapuna-spektromeeter, mis peegeldab aineid, mida suuskade all leidub. Ja eriti seda, kas seal on fluori. Kui on, on tulemus ka selgelt näha. Seda saab liigutada, nii et saame vabalt valida, millist kohta kontrollida. Mõõdame igal suusal kolme kohta. Iga mõõtmine võtab aega 15-20 sekundit. Masina külge on ühendatud arvuti, kust siis tulemusi saame jälgida.

Kõigi suusa-alade peale on seni olnud vaid üks fluorijuhtum, mäesuusatamises. Kas sa oled mures, et mingi kaos võib siin tekkida?

Ma ei nimetaks seda mureks, sest oleme kõvasti investeerinud selle teema selgeks õppimisse. Oleme kaasanud kõik meeskonnad ning tehnilised töötajad selle olulise etapi arendamisesse. Nad osalesid ka selle protseduuri välja töötamises. Selgitasime puhaste suuskade vajadust ja nägime, kui pühendunud nad sellele on. Selle eest oleme ka väga tänulikud.

Muidugi pole mingeid garantiisid ja me oleme valmis juhtumiteks, kust fluori leitakse. See võib sattuda suuskadele väga erinevatel põhjustel nagu mäesuusatamises nägime. Kõige suurem risk on tööriistade määrdumine, aga olen kindel, et kaost ei teki.

Ilmselt kõige olulisem küsimus - millal saab sportlane keelu ja kuidas see süsteem töötab?

Kui näeme sõidueelsel testil punast, ei lähe need suusad päris kindlasti rajale. Sportlasel on hooaja jooksul ühel korral võimalik võtta seejärel uus paar. Aga kui see on kord juhtunud, tähendab see edaspidi stardist eemaldamist. Või kui see juhtub pärast distantsi lõppu, tähendab see diskvalifitseerimist.

Aga ainult üheks etapiks, mitte näiteks kolmeks järjestikuseks etapiks. Kui näeme pidevaid rikkumisi, on alati võimalik karistusi suurendada või pikendada. Kuid esialgu kehtivad need siiski ühe etapi raames.