Heinla Mistra Balti liiga debüüdist: lähiriikide vastased pakuvad huvitava väljakutse

Eelmisel hooajal nii karikat kui meistriliigat võites kuldse duubli teinud Mistra hooaeg ei ole just kõige roosilisemalt alanud. Liidermängija Maarja Treimani puudumisel jäädi Mellale kahel korral alla, kuid suudeti siiski SK Tapa vastu karikavõistluste finaalikoht välja võidelda. "Oleme alustanud justkui Ameerika mägedel. Kohati näitame head mängu, kuid samas on ka päevi, kus midagi välja ei tule. Hooaja algus on Maarja puudumisel kindlasti raskem olnud, kuid see on andnud noortele võimaluse suuremat vastutust võtta," alustas Mistra mängujuht Merili Heinla.

"Tore on see, et oleme Kim-Ly Hoangi tagasi platsile saanud. Tema tark pea ja suur kogemus annab meile palju juurde. Saime karikafinaali üle noa tera, kuid sinna pääsedes ei saa olla muud eesmärki, kui karikas taas pea kohale tõsta. Hea meel on, et saame koos meestega Raasikul põhimõtteliselt kodupubliku ees mängida ning loodetavasti suudame oma poolehoidjatest palju energiat ammutada," jätkas Heinla.

Sel hooajal toimub esmakordselt naiste Balti mere liiga, kus lisaks Mistrale osaleb neli tiimi Leedust ning kaks Soomest ja Lätist. Võistlused algavad detsembri alguses Raasikul ning kulmineeruvad finaalturniiriga märtsi lõpus Leedus.

"Uues formaadis turniiir pakub meile hea võimaluse karikaturniiriks valmistuda. Lisaks on väga huvitav näha meie lähiriikide käsipallistiile. Kuna meil on Eestis hetkel ainult kolm naiskonda, kuluvad need matšid marjaks ära," kommenteeris Heinla.

"Kui esimene vastane Lätist, Dobele, on meile suhteliselt võõras, siis näiteks Leedu tiimi Žalgirise ridades mängib endine Mella väravavaht Darja Belokurova. Dobele peaks koosnema suuresti noortest ning leedukad saavad kindlasti huvitavaks väljakutseks olema. Teise Läti naiskonna, Latgolsiga, läksime hooajaeelsel tunriiril kokku ja nemad on meile kõige tuttavamad, kuigi jäime noortele ja pikkadele tüdrukutele kahe väravaga alla, siis teeme ikka ettevalmistusi selleks, et seekord seis vastupidine jääks," ütles Heinla.

"Suures pildis loodame ikka Balti liigas sammu edasi teha ning lihvida just vajalikke käike karikafinaaliks. Peame oma kaitse aktiivsust parandama ja mänguplaanist paremini kinni pidama. Loodetavasti tuleb palju rahvast saali ning me suudame neile väärilist käsipallielamust pakkuda," lõpetas ka naiste koondist esindanud pallur.

Mistra mängud Balti mere liiga esimeses etapis:

01.12 kell 16.00 (Raasiku spordisaal) Mistra - REIR/DobeleSS (Läti)

02.12 kell 18.00 (Raasiku spordisaal) Kaunas Žalgiris (Leedu) - Mistra

03.12 kell 14.00 (Raasiku spordisaal) Mistra - SK Latgols (Läti)