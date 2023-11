Austraalia jättis Soome finaali ukse taha

Esimeses üksikmängus läks Otto Virtanen vastamisi Alexei Popyriniga. Tasavägise avaseti kaotas soomlane kiires lõppmängus 5:7. Teises setis oli Popyrin kindlamalt üle 6:2. Teises üksikmängus olid vastamisi mõlema riigi esinumbrid Emil Ruusuvuori ja Alex de Minaur, viimane jäi poolteist tundi kestnud kohtumises peale 6:4, 6:3.

"Ma olen väga õnnelik, et jälle finaali jõudsime. Ükski konkurentsi jäänud meeskond ei taha meie vastu mängida, sest meil on väga tugev võistkond. Kui me suudame finaalis paarismängu jõuda, siis on meil võitmiseks väga head šansid," ütles de Minaur matši järel.

Mullu finaalis Kanadale alla jäänud Austraalia finaalivastane selgub laupäeval, kui teises poolfinaalis kohtuvad Itaalia ja Serbia. Itaalia mängis viimati finaalis 1998. aastal, Serbia aga 2013. aastal.