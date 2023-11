TÄNA OTSE | Laskesuusahooaeg algab Östersundis paarissegateatega

Novembrist märtsini vältava suure talispordihooaja juhatab sisse "Talispordistuudio", kus laupäeval jagavad suusajutte Han Hendrik Piho, Eveli Saue ja Anti Saarepuu. Laskesuusatamist kommenteerivad Margus Ader ja Karel Kulbin, kohapealt jagab muljeid Alvar Tiisler.

Laskesuusahooaeg algab paarissegateatesõiduga, kus Eestit esindavad Rene Zahkna ja Regina Ermits. Eestlased võistlevad numbri all 21. Kokku on võistlustules 24 koondist. Numbri all 1 stardivad norralased Sturla Holm Lägreid ja Juni Arnekleiv.

Naised läbivad suusarajal 6 km ja mehed 7,5 km pikkuse teekonna.