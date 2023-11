Kane'i värav tõstis Bayerni liidriks

33-kordne Saksamaa meister alistas reedel võõrsil tabeli põhjas vireleva Kölni 1:0. Kohtumise ainsa tabamuse eest hoolitses 20. minutil Harry Kane. Inglismaa koondise kaptenil on nüüdseks kirjas 18 väravat, mis on Bundesliga parim näitaja.

Kuuenda võidu järjest teeninud Bayernil on koos 32 punkti. Ühe punkti kaugusel oleval Leverkuseni Bayeril on varuks laupäevane kohtumine võõrsil Bremeni Werderiga. Köln on liigatabelis kuue punktiga 18. ehk viimasel kohal.

Prantsusmaa kõrgliigas pikendas Pariisi Saint-Germain võiduseeria kuuemänguliseks, kui kodumurul saadi 5:2 jagu Monacost. Võitjate ridades said jala valgeks viis mängijat. Avapoolajal olid täpsed Gonaalo Ramos ja Kylian Mbappe ning teisel poolajal aitasid lõppseisu vormistada Ousmane Dembele, Vitinha ja Randal Kolo Muani.

PSG on kogunud 13 mänguga 30 punkti. Nende lähimad jälitajad Nice ja Monaco kaotavad vastavalt nelja ja kuue punktiga.