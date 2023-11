TÄNA OTSE | Kristjan Ilves läheb suusarajale seitsmendalt kohalt

Ilves lendas hüppevõistlusel 137,5 meetrit ja sai kohtunikelt 141,9 punkti. Esimeseks hüppas ennast norralane Jarl Magnus Riiber, kes sai 143,5-meetrise õhulennu eest 171,4 punkti. Ilves stardib suusarajale Riiberist minut ja 58 sekundit hiljem.

Ilves ei jäänud oma etteastega rahule. "Keskmine hüpe, aga natukene on tunda sellist kangutamist. Hüpe ei ole veel nii loomulik kui võiks. Proovivoorus oli ka keha kinni ja minek natukene ebastabiilne. Okei tulemus, aga tunnen, et varu on veel sees," rääkis eestlane ERR-ile.

Ilvesest paremad olid ka austerlased Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger ja Franz-Josef Rehrl, sakslane Terence Weber ja norralane Jörgen Graabak. Ilvesest kuus sekundit hiljem pääseb suusarajale sakslane Julian Schmid.

Enne hüppevõistlust:

Kristjan Ilves alustas uut hooaega reedel üheksanda kohaga. Võidu teenis norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas kaasmaalasi Jarl Magnus Riiberit ja Jörgen Graabaki.

Laupäeval võistlevad mehed tavapärasel Gunderseni meetodil. Kokku on võistlustules 57 sportlast, Kristjan Ilves on hüppevooru stardijärjekorras 49. Kahevõistlejad alustavad hüpetega kell 10.00 ja 10 km pikkusele murdmaarajale starditakse kell 15.00.