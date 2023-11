Lewis Hamilton kummutas jutud tiimivahetusest

Red Bulli meeskonna pealik Christian Horner väitis Inglismaa meediale, et seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton tundis huvi Red Bulliga liitumise vastu. Hamilton teatas seejärel, et hoopis Horner soovis jutule saada.

Horner rääkis Daily Mailile, et ta on Hamiltoni esindajatega aastate jooksul korduvalt tiimivahetusest rääkinud. "Nad [Hamiltoni esindajad] on meiega paar korda ühendust võtnud. Viimati uurisid nad selle aasta alguses, et kas meie poolt oleks huvi," lausus Red Bulli pealik.

Sel nädalal Abu Dhabis võistlev Hamilton teatas seepeale, et tema esindajad pole Horneriga ühendust võtnud. "Ma ei ole Christiani poole pöördunud. Tõtt-öelda ma ei ole temaga aastaid rääkinud. Ma kontrollisin üle ja mitte keegi minu tiimist pole temaga rääkinud. Küll aga oli tema see, kes üritas eelmise hooaja järel minuga kohtuda," alustas Hamilton.

"Leidsin hiljuti kodust vana telefoni ja seal oli sadu vanu sõnumeid. Üks sõnum oli Christianilt, kes palus minuga hooaja järel kohtuda ja vestelda. Ma lihtsalt soovisin talle eduka hooaja puhul palju õnne ja ta saatis tervituse vastu," lisas seitsmekordne maailmameister. "On väga palju inimesi, kellele väga meeldib minu nime vestlustes välja tuua, sest nad teavad, et see lööb laineid."

Red Bulli pressiesindaja kommenteeris BBC-le, et hoopis vormeliässa isa Anthony oli see, kes võttis Horneriga ühendust. Anthony Hamilton ei ole aga poja sportlaskarjääri või äritegevusega seotud.

Hamilton, kes sõlmis augustis Mercedesega kaheaastase lepingupikenduse, pidi sel teemal vestlema ka Mercedese pealiku Toto Wolffiga. "Ma rääkisin talle sellest kohe. Ja veelkord kui lugu päevavalgele tuli, sest ma austan Totot tohutult. Meil on suurepärane suhe."

Abu Dhabis sõidetakse sel nädalal MM-hooaja viimane etapp. Hamilton hoiab viimase etapi eel MM-sarja üldarvestuses 232 punktiga kolmandat kohta.