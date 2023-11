HC Panter jahib laupäeval Kurbadsi vastu esimest võitu

Laupäeval saab Tallinna HC Panter Olybet hokiliigas neljandat korda sel hooajal võimaluse alistada HK Kurbadsi. Kõik varasemad kohtumised on päädinud Leedu klubi võiduga.

Sel hooajal on Panter ja Kurbads pidanud kolm kohtumist, Tallinna klubil on omavahelises seerias ette näidata 4:7, 1:3 ja 3:7 kaotused.

Tallinna HC Panter on Balti liigas pidanud siiani 15 kohtumist, millest on nad teeninud 16 punkti. HK Kurbadsi saldol on 16 mänguga 22 punkti. Tallinna HC Panter hoiab hetkel viiendat kohta, HK Kurbads kolmandat.

Kohtumine toimub laupäeval kell 19.00 Kurbads Ledus hallis.