Selver ja Barrus jahivad Aadu Luukase karikavõistluste finaalikohta

Eelmisel hooajal karikavõistlustel hõbedale tulnud Selver/TalTech on sel hooajal suutnud Cronimet liigas ja ka karikavõistlustel seni mängida nii, et võidetud on kõik kohtumised ja liigas ollakse liidrikohal. Võru Barrus on samuti näidanud kohati väga häid mänge, ent on olnud ka ebaõnnestumisi ja liigas ollakse hetkel neljandal kohal. Eelmisel aastal jõuti karikavõistlustel poolfinaali, kus kaotati Tartule. Omavahel on vastamisi mindud korra, oktoobri alguses ning siis sai Tallinna klubi 3:1 võidu.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütles, et vaatamata seni väga edukale hooajale peab edu saavutamiseks olema väga ettevaatlik. "Vastastel on kindel liider (Renato Santos - toim) ja teda ei tohi kindlasti hullama lubada, siis on meie elu palju raskem. Peame väga maksimumiga nendele mängudele vastu minema, enda serv peab olema hea ja vastuvõtt samuti, siis on lahendusi rohkem. Teame, kuidas Võru mängib, aga esmalt peame oma asjad korras hoidma," ütles Toobal.

"Tulevad kindasti põnevad mängud ja lihtsaid olukordi selles seerias pole. Võru on kodusaalis kindlasti motiveeritud, aga muidugi meie oleme samuti. Tuleb pea külmana hoida, et tahtmine ei muutuks kramplikuks võidusooviks," lisas ta.

Võru VK Barrus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp usub oma mängijatesse, kuigi võidukohustust endale ei võta. "Me peame igas elemendis hästi õnnestuma, kui tahta selles paaris edu saavutada. Oleme sel hooajal episoodiliselt mänginud väga head võrkpalli, aga mingid hetked lõhuvad selle ära. Selveri vastu ei saa vahet sisse lasta, sest sealt tagasi tulla on ülikeeruline," sõnas Lüütsepp.

"Olen väga ootusärev, hirmu ei tunne ja tahaks juba mängida. Ideaalis tahaksin muidugi, et oleksime seni paremat võrkpalli näidanud, oleks tunne enesekindlam. Aga mul on meeskond ja mängijad, kellega on siin varianti küll. Võidukohustust ma endale ei võta, aga ma usun oma meeskonda. Selver mängibki väga hästi ja meie ülesanne on nad surve alla panna. Ootan põnevat seeriat," lisas Barruse juhendaja.

Selver/TalTechi ja Võru Barruse kordusmäng toimub Tallinnas 29. novembril kell 19.00. Teises poolfinaalpaaris alistas Tartu Bigbank avamängus 3:0 Pärnu Võrkpalliklubi. Selle paari korduskohtumine toimub Tartus pühapäeval, 26. novembril kell 17.00.

Naiste ja meeste finaalid mängitakse 16. detsembril Pärnus.