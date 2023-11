NFL: Lions ei suutnud tänupüha kaotusteseeriat lõpetada

Eesti aja järgi neljapäeva õhtul alanud mängupäeva esimeses kohtumises läksid vastamisi alates 1934. aastast alati tänupühal mänginud Detroit Lions ning divisjonirivaal Green Bay Packers.

Sel hooajal suurepäraselt mänginud kodumeeskond jäi aga esimesel veerandil kaotusseisu, kui noor Packersi rünnak kaks touchdown'i skooris. Lisaks teenis Packers touchdown'i ka kaitses, kui Lionsi mängujuht Jared Goff palli kaotas ning Jonathan Owens selle koduvõistkonna lõpualasse viis. Poolajaks oli seis 23:6 Packersi kasuks.

Kolmandal veerandil sai Lions ründes veidi liikuma, kuid Green Bay vastas teravalt, kui mängujuht Jordan Love lõpualas püüdja Christian Watsoni leidis. Packers läks sellega 29:14 juhtima ja kuigi Lions teenis veel enda viimase rünnakuga kaheksa punkti, pidid nad seitsmendat aastat järjest tänupühal koduväljakul kaotusega leppima.

"Lihtne oleks praegu paanikasse minna ja ma tean väga hästi, kuidas see välja näeb," ütles Detroiti peatreener Dan Campbell. "Me ei mänginud piisavalt hästi, aga ma ei paanitse. Meil on meeskonnas õiged mehed. Teame, kuidas mängida, aga peame mõned asjad korda tegema. Võitleme edasi."

Lions on sel hooajal võitnud kaheksa kohtumist ja kaotanud kolm ning hoiab NFC konverentsis kolmandat kohta. Lisaks on Detroit NFC põhjadivisjoni favoriit, kuid vahe kuue võiduga Packersiga kahanes.

Dallas Cowboys teenis tänupühal enda kaheksanda võidu, kui alistas koduväljakul kindlalt divisjonirivaali Washington Commandersi 45:10. Cowboys juhtis poolajaks 20:10, kuid lisas neljandal veerandil veel 25 vastuseta punkti, et võit vormistada.

Dallase mängujuht Dak Prescott jätkas enda suurepärast hooaega, kui viskas Commandersi kaitse vastu neli touchdown'i. Cowboysi kattemees Daron Bland tegi enda hooaja seitsmenda vaheltlõike ning jõudis viiendat korda palliga vastase lõpualasse, mis on NFL-i uus kaitsemängijate skoorimisrekord.

Tänupüha viimases vastasseisus rändas võimas San Francisco 49ers Seattle'isse, et sealse Seahawksiga mängida. Mullu divisjonirivaali kolmel korral alistanud 49ers teenis öösel vastu reedet samuti enda hooaja kaheksanda võidu, kui alistas Seahawksi 31:13.

San Francisco tähtmängija Christian McCaffrey jooksis kaks touchdown'i, püüdja Deebo Samuel teenis samuti joostes ühe touchdown'i. Mängujuht Brock Purdy leidis võiduka punktina neljandal veerandil lõpualast veel Brandon Aiyuki. Seattle teenis rünnakul punkte vaid väravalöökidest, nende ainus touchdown tuli Jordyn Brooksi vaheltlõikest.

NFL-i põhihooaeg jätkub Eesti aja järgi reede õhtul nn Black Friday mänguga, kus kohtuvad New York Jets ja Miami Dolphins. Pühapäeval peetakse 11 kohtumist, 12. mänguvoor lõpeb öösel vastu teisipäeva Minnesota Vikingsi ja Chicago Bearsi vastasseisuga.