Chelsea naiskond lõi Pariisile neli väravat, Kerrilt kübaratrikk

D-alagrupis viigiga alustanud Chelsea asus kodus Pariisi klubi vastu juhtima 30. minutil, kui austraallanna Sam Kerr väravani jõudis. Kaheksa minutit hiljem jõudis Paris FC aga Thea Grebovali väravast viigini ning naiskonnad läksid vaheajale 1:1 viigiseisul.

Teisel poolajal näitas Kerr aga klassi, kui lõi 48. minutil enda teise värava, vormistades seitse minutit hiljem veel kübaratriki. Chelsea võidule pani punkti Sophie Ingle, kes tegi kohtumise üleminutitel seisuks 4:1.

Rootslaste BK Häcken jätkas D-alagrupis täiseduga, kui alistas neljapäeva õhtul kodus Madridi Reali 2:1. Häcken hoiab kuue punktiga alagrupis esikohta, Chelsea on nelja punktiga teine. Madrid on kogunud ühe punkti ning on kolmandal kohal, Paris FC ei ole veel punktiarvet avanud.

Müncheni Bayern ei vajanud neljapäeval võõrsil Pariisi Saint-Germaini vastu Magdalena Erikssoni 21. minuti tabamusest enamat ning teenis võõrsil minimaalse 1:0 võidu. Kohtumisel täitis delegaadi ülesandeid Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

C-alagrupi teises mängus võttis AS Roma koduväljakul Amsterdami Ajaxi vastu kindla 3:0 võidu. Roma ja München jäid alagrupi avamängus omavahel viiki, aga teenisid neljapäeval ka enda esimese võidu ning jagavad nelja punktiga esikohta. Ajaxil on kolm punkti, PSG on nulli peal.

Jalgpalli naiste Meistrite liiga alagrupiturniir jätkub 13. ja 14. detsembril.